Papa, Gazzeli çocuklar için 5 bin doz antibiyotik gönderiyor

Gazze'de umut ışığı...

Hamas ve İsrail arasında varılan anlaşma sonrası Gazze'ye yardımlar bir bir gelmeye devam ediyor.

PAPA'DAN ANTİBİYOTİK DESTEĞİ

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News'un haberinde, Papa 14. Leo'nun, Papalık Hayır ve Yardım İşleri Ofisi'ne Gazze'deki durumun en küçük mağdurları için 5 bin doz antibiyotik gönderilmesi talimatını verdiği belirtildi.

YENİ PAPA'NIN İLK YARDIMI

Söz konusu yardımın, mayıs ayında Katolik Kilisesi'nin ve Vatikan'ın yeni lideri seçilen Papa 14. Leo'nun, Papalık Hayır ve Yardım İşleri Ofisi aracılığıyla yaptığı ilk yardım hizmeti olduğu ifade edildi.

YARDIMLARIN SÜRMESİ TALİMATINI VERDİ

Papa'nın, 2 yıldır yoğun İsrail saldırısına maruz kalan ve bundan etkilenen Gazze'deki çocuklara ilaç yardımı dışında, Vatikan'ın Ukrayna'ya gıda yardımlarını da sürdürmesi talimatı verdiği kaydedildi.

Papa 14. Leo, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin bölge için "umut ışığı" olduğunu belirterek tarafları, adil ve kalıcı barışa doğru teşvik ettiğini söylemişti.