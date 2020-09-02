Papa mart ayından sonra ilk defa toplu ayin düzenledi

Koronavirüs sonrası ayinlerini online gerçekleştiren Papa, uzun süre sonra ilk toplu ayinini gerçekleştirdi. Papa, bu ayinde elini öptürmeyi ihmal etmedi.

Koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürürken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis aylar sonra bir ilke imza attı.

Salgın nedeniyle uzun süredir insanlarla bir araya gelemeyen Papa, aralarında online ayinin de olduğu pek çok yönteme başvurmuştu.

Papa Francis, salgının zirve yaptığı mart ayından sonra ilk kez bugün toplu ayin düzenledi.





500 KİŞİ KATILDI

Vatikan’da korona önlemleri altında düzenlenen ayine, yaklaşık 500 kişi katıldı. Katılımcılara maske zorunluluğu getirilirken, sandalyelerin aralarında da mesafe bırakıldı.

EL ÖPTÜRMEYE BAŞLADI

Koronavirüs sonrası el öptürmeyi, birebir teması bırakan Papa, aylar sonra yeniden el öptürmeye başladı.