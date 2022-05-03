Papa: Savaşı durdurmak için Putin ile görüşmek istiyorum

Papa: Savaşı durdurmak için Putin ile görüşmek istiyorum

Katoliklerin ruhani lideri, Moskova'da Putin ile bir araya gelme konusunda istekli olduğunu ifade etti. Papa, "Putin'in bu görüşmeyi istemediğinden korkuyorum" dedi.

Ukrayna savaşının sona ermesi için Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis çağrılarını sürdürüyor.

Papa, İtalyan basınına verdiği demeçte, Ukrayna'daki çatışmaların durması için devreye girmeye hazır olduğunu söyledi.

Putin ile görüşmek istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşı durdurmaya çalışmak için Moskova'da görüşme talebinde bulunduğunu belirten Papa, ancak yanıt alamadığını kaydetti.

Savaş başladığında Vatikan'dan Putin'e mesaj gönderilmesini istediğini dile getiren Papa, Moskova'ya gitmeye istekli olduğunu ve Kremlin'in bu fırsatı sunması gerektiğini söyledi.

"Bu görüşmeyi istemediğinden korkuyorum"

Ancak Papa, Moskova'dan henüz bir geri dönüş alamadıklarını, ısrarcı olmaya devam ettiklerini aktardı.

Reuters'ın haberine göre; Papa, "Putin'in şu anda bu toplantıyı yapamayacağından ve istemediğinden korkuyorum. Yoksa bu kadar vahşeti durduramazsın." diye ekledi.

Öte yandan Katoliklerin ruhani lideri, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in "Putin'in asistanı olamayacağını" ifade etti.