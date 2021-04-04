Papa, Suriyeli göçmenlerle ilgili konuşurken Türkiye'den bahsetmedi

Vatikan'da konuşma yapan Papa Francis'in, Suriye'deki çatışmadan kaçanlarla ilgili konuşurken Türkiye'den söz etmemesi dikkat çekti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Orta Doğu ile ilgili mesajlar verdi.

Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sınırlı katılımla Paskalya Yortusu ayinini yöneten Papa, ayin sonrasında geleneksel bayram mesajı "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) konuşmasını yaptı.

Konuşmasında "Suriye'de, Yemen'de ve Libya'da silah sesleri kesilsin" diyen Papa, Libya'da tüm tarafları, savaştan bıkmış halkın barış içinde yaşamasını sağlamaya ve ülkenin yeniden inşası için çalışmaya çağırdı.

GÖÇMEN DEDİ, TÜRKİYE'DEN SÖZ ETMEDİ

Lübnan'ın zor ve belirsiz bir dönemden geçtiğini kaydeden ruhani lider, "Sığınacak yer arayanları cömertçe karşılayan ülkelere teşekkür ediyorum. Özellikle Lübnan ve Ürdün'e, ki Suriye'deki çatışmadan kaçan çok sayıda göçmeni ağırlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Papa'nın, topraklarında en fazla Suriyeliyi ağırlayan Türkiye'den ismen bahsetmemesi dikkati çekti.

EN FAZLA MÜLTECİ TÜRKİYE'DE

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) istatistiklerine göre, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundaki Türkiye, yaklaşık 3.6 milyon Suriye vatandaşını barındırıyor.

Öte yandan, Kudüs'te barış ve güvenlik için "yalvardıklarını" ifade eden Papa, İsrailliler ile Filistinliler arasında iki devletin barış ve refah içinde yan yana yaşadığı istikrarlı çözüm için diyaloğa dönme umudunu dile getirdi.

"IRAK'I ZİYARET ETMEKTEN BÜYÜK KEYİF ALDIM"

Katoliklerin ruhani lideri, geçen ay ziyaret etmekten büyük keyif aldığını belirttiği Irak’ın da barış yolundaki yürüyüşünün devam etmesini istediğini söyledi.

Papa, ayrıca 2 Şubat 2021'de askeri darbenin olduğu Myanmar'daki gençlere desteğini belirtti.