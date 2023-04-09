Papa'dan dünyaya çağrı: Çatışmalara son verin Katoliklerin ruhani lideri, Ukrayna halkı için yardım istedi. Papa, depremzedelere de dua edilmesi talebinde bulundu.

AA

86 yaşındaki Papa Francis, uluslararası topluma çağrı yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri, Paskalya Yortusu kapsamında düzenlenen ayine liderlik ettik

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'ndaki ayinde Papa, dünya meselelerine ilişkin Paskalya mesajını aktardığı geleneksel "Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya)" konuşmasını yaptı.

"Barış ve kardeşlik yolunda ilerlemeliyiz"

Papa, çatışma ve bölünmelerin üstesinden gelmek için barış ve kardeşlik yolunda ilerlemeleri gerektiğini belirterek, savaş ve yoksulluktan kaçan göçmenlere kapılarını açan ülkeleri gördüğü için sevinçli olduklarını söyledi.

"Ukrayna halkına yardım edin"

Ukrayna'daki savaşa değinerek çatışmaların sonlandırılmasını isteyen Papa Francis, şöyle dedi:

Sevgili Ukrayna halkına, barış yolundaki yürüyüşüne yardım edin ve Rus halkına Paskalya ışığını tutun. Tutsakların sağ salim ailelerine dönmesini sağlayın.

Katoliklerin ruhani lideri, "bütün uluslararası toplumu, Suriye'deki başta olmak üzere tüm çatışmalara son vermek için çalışmaya" davet etti.

6 Şubat depremlerinden etkilenenleri andı

Papa, Paskalya mesajında 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinerek, şöyle konuştu:

Türkiye ve Suriye'deki şiddetli depremden etkilenen herkesi destekleyin. Ailesini ve dostlarını kaybedenler ve de evsiz kalanlar için dua edelim. Tanrı’dan teselli bulsunlar ve diğer uluslardan yardım alsınlar.

"Derin endişe duyuyorum"

Papa Francis, "İsrailliler ve Filistinliler arasında diyaloğu yeniden başlatmak için gerekli olan güven ve karşılıklı saygı ortamını tehdit eden saldırılardan derin endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Papa, istikrar ve birlik arayışındaki Lübnan'ın bölünmeleri aşması için dua ederken, Tunus’taki gençlerin umutlarını kaybetmemesi ve barış, kardeşlik dolu bir gelecek için çalışmalarının önemini vurguladı.

Haiti'deki sıkıntılara yönelik uluslararası toplumun taahhütlerinin desteklenmesi gerektiğini aktaran Papa, Etiyopya ve Güney Sudan'da yürütülen barış süreçlerinin pekiştirilmesi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde de şiddetin son bulması çağrısı yaptı.

"Köleliğin her türlüsü durdurulmalı"

Papa Francis, "Myanmar'ın barış yollarında yürümesine yardımcı olun ve şehit Rohingyalar için adaletin bulunmasına yönelik sorumluların kalplerini aydınlatın." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri, insan haklarına saygı duyulması ve köleliğin her türlü formunun durdurulması gerektiğini söyledi.

Papa, konuşmasının sonunda meydanda toplanan inananları takdis ederek Paskalya Yortularını kutladı.