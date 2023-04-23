Papa'dan Sudan çağrısı: Şiddet son bulmalı Vatikan Devlet Başkanı Papa, Sudan'daki durum ciddiyetini koruduğunu söyledi. Papa, "Herkesi, kardeşlerimiz için dua etmeye davet ediyorum" dedi.

AA

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Sudan'daki çatışmalardan endişe duyuyor.

Başta başkent Hartum olmak üzere birçok şehirde 15 Nisan'da ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başladı.

Sudan'daki durumun ciddiyetini koruduğunu belirten Papa, bir an önce şiddetin sona ermesini istedi.

"Herkesi, Sudanlı kardeşlerimiz için dua etmeye davet ediyorum"

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, meydanda toplanan inananlara hitaben yaptığı konuşmada şöyle dedi:

Ne yazık ki, Sudan'daki durum ciddiyetini korumakta. Bu nedenle şiddetin bir an önce son bulması ve diyalog yolunun yeniden açılmasına yönelik çağrımı yineliyorum. Herkesi, Sudanlı kardeşlerimiz için dua etmeye davet ediyorum.

"Ukrayna'yı da unutmayalım"

Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, savaşın devam ettiği Ukrayna'yı da unutmamaları gerektiğini kaydetti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Ordu ile HDK arasında "HDK'nın tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nın feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.