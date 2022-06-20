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    Papa'nın istifa edeceğine dair spekülasyonlar artıyor

    Vatikan Devlet Başkanı Papa'nın, sağlığıyla ilgili sorunlardan dolayı görevi bırakmayı düşündüğü iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 14:11
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    Papa'nın istifa edeceğine dair spekülasyonlar artıyor

    Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis hakkında, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çıkan söylentiler yayılmaya devam ediyor.

    Vatikan Devlet Başkanı da olan Papa'nın istifa edeceği konuşuluyor.

    İstifa söylentileri

    Papa ile ilgili istifa söylentilerine gerekçe olarak, diz ağrısı nedeniyle Kongo ve Güney Sudan'a yapacağı seyahatleri ertelemesi gösteriliyor.

    Siyatik sinir ağrısı çektiği de belirtilen 85 yaşındaki Papa ayrıca, ağustos tatili sırasında yeni kardinalleri belirleyecek bir konsey oluşturduğunu da duyurdu.

    "Ameliyat olmak yerine istifa edeceğim"

    İtalyan medyasına göre, Papa, geçtiğimiz mayıs ayında, piskoposlarla kapalı kapılar ardında yapılan bir toplantı sırasında diz ağrısı nedeniyle şaka yaparken, "Ameliyat olmak yerine istifa edeceğim." ifadesini kullanmıştı.

    Papa'nın yanındakiler ne düşünüyor

    Mail'de yer alan habere göre, Vatikan'da yetkililer, Francis'in papalığı teslim etmenin eşiğinde olduğunu düşünmüyor.

    Konuyla ilgili bir kaynak, "Papa'nın yanındaki görevlilerin çoğu, istifa olasılığına inanmıyor." dedi.

    Papa nın istifa edeceğine dair spekülasyonlar artıyor #1

    Papa nın istifa edeceğine dair spekülasyonlar artıyor #2


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