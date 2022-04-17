Papa'nın şapkası, Paskalya ayininde uçtu

Katoliklerin ruhani lideri, ayine liderlik ettiği sırada yaşanan rüzgarlı hava nedeniyle başındaki şapkadan oldu.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı, Paskalya ayinine ev sahipliği yaptı.

Ayin, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis tarafından yönetildi.

Papa, Ukrayna başta olmak üzere dünya genelinde barış çağrısında bulunarak, liderleri ulusların barış yakarışlarını duymaya davet etti.

Papa'nın yaşadığı talihsizlik

Ayin sırasında ilginç bir an yaşandı. Papa'nın başındaki şapka rüzgar nedeniyle uçtu. Papa'nın şapkayı tutmakta geç kaldığı anlar objektiflere yansıdı.

AA'nın haberine göre; ayinin ardından "Papamobile" adı verilen aracıyla meydandakileri selamlayan Papa, meydana da adını veren Aziz Petrus Bazilikası'nın locasından Paskalya mesajını aktardığı geleneksel "Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya)" konuşmasını yaptı.

"Çok fazla kan ve şiddet gördük"

Papa, yaklaşık 50 bin kişiye hitap ettiği konuşmasında, "Çok fazla kan ve şiddet gördük." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri ayrıca, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'da ortaya çıkan tablonun sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

"Kalbimde taşıyorum"

Avrupa'da Ukraynalı mültecilere yönelik ortaya konulan çabadan övgüyle bahseden Papa Francis, şunları söyledi:

"Sayısız Ukraynalı kurbanı, milyonlarca mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş insanı, parçalanmış aileleri, yalnız kalan yaşlıları, parçalanmış hayatları ve yerle bir edilen şehirleri kalbimde taşıyorum.

Gözümde yetim kalmış ve savaştan kaçan çocukların bakışları var. Onlara baktığımızda acı çığlıklarını duyuyoruz."