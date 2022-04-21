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    Paraşütü açılmayan Yunan asker ölümden döndü

    Yunan Hava Kuvvetleri'ne bağlı Paraşüt Komando Birliği'nden bir asker, atlayış sırasında paraşütü açılmayınca uçağın dışında dakikalarca asılı kaldı.
    • 21.04.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 18:04
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    Paraşütü açılmayan Yunan asker ölümden döndü

    Yunan Hava Kuvvetleri'ne bağlı Paraşüt Komando Birliği, tatbikat çerçevesinde paraşütle atlayış yapmak için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Havaalanı'ndan C-130 tipi nakliye uçağıyla havalandı.

    Uçakta asılı kaldı

    Birlikten bir komandonun atlayışı sırasında paraşütü açılmadı. Yaşanan korku dolu anlarda paraşütü açılmayan komando, 5 bin feet yükseklikte asılı kaldı.

    Arkadaşları kurtardı

    İHA'da bulunan habere göre, pilot manevra yapmaktan kaçınırken, uçaktakiler asker için seferber oldu. Havada asılı kalan komando, dakikalar sonra arkadaşları tarafından kurtarıldı.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros'un, Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 uçağının pilotunu manevrasını doğru yaptığı için ödüllendireceği öğrenildi.

    Paraşütü açılmayan Yunan asker ölümden döndü VİDEO

    Paraşütü açılmayan Yunan asker ölümden döndü #1

    Paraşütü açılmayan Yunan asker ölümden döndü #2


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