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AA & Ensonhaber

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris St Germain karşılaştı.

İlk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldiği rakibini 5-0 mağlup eden PSG, kupayı ilk kez müzesine götürmeyi başardı.

PSG, organizasyon finalinde en farklı galibiyet rekorunu da kırdı.

PARİS SOKAKLARI KARIŞTI

Paris St Germain'in şampiyonluğunun ardından Fransa'nın başkenti Paris sokaklarında taraftarlar takımlarının zaferini coşkuyla ve havai fişeklerle kutladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Parc des Princes stadının etrafında ve Şanzelize Caddesi'nde polisin taraftarlardan oluşan kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve copla müdahalede bulunduğu görüldü.

Öte yandan stadın etrafında bazı barikatlar ve en az bir araç ateşe verilirken olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bazı taraftarlar polisten kaçmak için güvenlik şeridini aşarak yola atladı.

81 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

PSG'nin zaferini kutlamak için Şanzelize Caddesi'ne gitmek isteyen taraftarlar bir banliyö treni istasyonunda izdihama neden oldu.

Le Figaro gazetesi PSG'nin zaferi sonrası Paris'te çıkan olaylarda en az 81 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Yetkililer maç nedeniyle olası taşkınlıkları önlemek adına Paris'teki bazı metro duraklarının yerel saatle 18.00'den itibaren kapatılmasına karar vermişti.