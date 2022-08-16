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    Paris'te şiddetli yağış ve fırtına sonrası sel

    Sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Fransa'nın başkenti Paris'te bugün yağan sağanak ve fırtına sonrası ani seller yaşandı.
    • 16.08.2022 - 22:32
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 22:33
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    Paris'te şiddetli yağış ve fırtına sonrası sel

    Avrupa, kavurucu sıcakların etkisi altındaydı..

    Fransa'nın başkenti Paris'e günler sonra yağmur yağdı.

    The Local'de yer alan habere göre, öğleden sonra Paris'i vuran sağanak yağmur nedeniyle yaşanan ani seller hayatı felç etti.

    Metro istasyonları kapatıldı

    Meteoroloji servisi Meteo France'in Paris'te büyük sel beklememesine rağmen yağmurun beklenenin çok üstünde yağması nedeniyle bazı metro istasyonları geçici olarak kapatıldı ve pek çok cadde sele teslim oldu.

    Sokaklar sele teslim

    AA'da yer alan habere göre, Paris sokaklarını teslim alan sel suları ve şiddetli fırtına sosyal medyaya da yansıdı.

    Paris'te şiddetli yağış ve fırtına sonrası sel VİDEO

    Meteoroloji servisi uyarmıştı

    Meteo France, son zamanlarda ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının ardından bugün ülkenin pek çok yerinde şiddetli yağmur ve fırtına olacağını tahmin etmişti.

    Güneybatı bölgesindeki Aude, Aveyron, Gard, Herault ve Tarn bölgelerinde fırtına ve yoğun yağış riskine karşı turuncu alarm uyarısı verilmişti. Paris'te ise sarı alarm uyarısıyla fırtınalı sağanaklar beklendiği aktarılmıştı.

    Özellikle yarın güneydoğu bölgesinde kuvvetli rüzgar ve şiddetli dolu olacağı belirtilirken, ülkenin diğer bölgelerinde yoğun yağış görüleceği kaydedilmişti.

    Paris te şiddetli yağış ve fırtına sonrası sel #1

    Paris te şiddetli yağış ve fırtına sonrası sel #2

    Paris te şiddetli yağış ve fırtına sonrası sel #3

    Paris te şiddetli yağış ve fırtına sonrası sel #4

    Paris te şiddetli yağış ve fırtına sonrası sel #5

    Paris te şiddetli yağış ve fırtına sonrası sel #6

    Paris te şiddetli yağış ve fırtına sonrası sel #7

    Paris te şiddetli yağış ve fırtına sonrası sel #8


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