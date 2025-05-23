Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Titan denizaltı faciasının üzerinden 2 yıl geçti...

Titanik gemisinin enkazının görmek isteyen 5 milyarder, Titan denizaltısı ise yolculuğa çıkmış ancak 18 Haziran 2023'de Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu..

Günlerce süren aramaların sonunda enkazı bulunan denizaltındaki 5 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu..

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

2 yılın ardından kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABD Sahil Güvenlik tarafından yayımlanan yeni görüntülerde, Stockton Rush'ın eşi Wendy Rush'ın, Titanik'in enkazına iniş sırasında mahsur kalan mürettebatla iletişime geçmeye çalıştığı görülüyor.

PATLAMA SESİ DUYULUYOR

Görüntülerde denizaltının hareketlerini takip eden Rush, daha sonra bir patlama sesi duyuyor.

Bu patlamanın denizaltının patlaması olduğunu anlayamadan Rush gülümseyerek, yanındakilere "Bu patlama sesi de neydi" diye soruyor.

SESTEN SONRA TİTAN BATMAYA BAŞLIYOR

Dakikalar sonra kocasıyla birlikte Rush, denizaltının iki ağırlık bıraktığını bildiren bir kısa mesaj aldı.

İlk başta bunun dalışın planlandığı gibi ilerlediği anlamına geldiğini düşünse de, araştırmacılar şimdi duydukları 'patlama' sesinin denizaltının içe doğru patladığı an olduğunu söyledi.

Duyulan sesten birkaç dakika sonra Titan'ın derinliklere indiği açıklandı. Rush, bu bilginin rutin olduğunu tahmin etse de aslında Titan'ın batmaya başlamasının bu sırada yaşandığı da kaydedildi.

ORTAYA ÇIKAN SON KANIT

Ürkütücü kayıt, kazanın nedenini ve şirketin süreçlerini belirlemek ve sektör çapında güvenlik incelemeleri yapmak için büyük bir soruşturma başlatan talihsiz keşif gezisinin ardından ortaya çıkan son kanıttı.

KİŞİ BAŞI 250 BİN DOLAR ÖDEMİŞLERDİ, HEPSİ ÖLDÜ

Titan, Haziran 2023'te Titanik'in enkazını görmek için yapılan inişten yaklaşık 90 dakika sonra infilak etmiş ve gemideki beş kişinin tamamı hayatını kaybetti.

Yolcular 3 bin 800 metre derinde bulunan gemiyi görmek için Oceangate'e kişi başına 250 bin dolar ödeme yapmıştı.

Gemide Oceangate'in CEO'su Stockton Rush, İngiliz kaşif Hamish Harding, deneyimli Fransız dalgıç Paul Henri Nargeolet, İngiliz-Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman bulunuyordu.