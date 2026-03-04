Bayern Münih peşinde! Galatasaray, Victor Osimhen için 150 milyon euro istiyor

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, Avrupa devi Bayern Münih'in radarına girdi. Sarı-kırmızılı takımın golcü futbolcudan 150 milyon euroluk bir beklentisi var.
Süper Lig'de lider durumda bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna son 16 turunda devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Takımın yıldız ismi Victor Osimhen ile Alman devi Bayern Münih'in yakından ilgilendiği ileri sürüldü.
KANE SONRASI OSIMHEN
Foot Mercato'da yer alan habere göre Alman devi, Harry Kane'den sonraki dönem için Nijeryalı golcüyü hedef olarak belirledi.
KOMPANY, KADRODA GÖRMEK İSTİYOR
Teknik direktör Vincent Kompany'nin de Osimhen'e büyük hayranlık duyduğu ve oyuncuyu kadrosuna görmek istediği kaydedildi.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Öte yandan Osimhen'i takip eden tek takım Bayern değil. Özellikle Suudi Arabistan ekipleri, 27 yaşındaki oyuncuya yoğun ilgi duyuyor.
BEKLENTİ 150 MİLYON EURO
Devler Ligi’ndeki performansıyla parmak ısırtan Nijeryalı yıldız, 75 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Galatasaray’da değerini iki katına çıkarmış durumda.
Galatasaray'ın golcü futbolcudan 150 milyon euroluk bir beklentisi var.
25 MAÇTA 23 GOLLÜK KATKI
Galatasaray forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Victor Osimhen, 17 gol attı ve 6 asist yaptı.