Pekin'den vize için Çin aşısı şartı

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Pekin tarafından üretilen aşılardan yaptıranlara kolaylıklar sağlanacağını bildirdi.

Çin, koronavirüs salgını döneminde ülkeyi ziyaret edecekler için aşı şartını getirdi.

Pekin yönetimi, kendi ürettiği koronavirüs aşısını yaptıran yabancı ülke vatandaşlarına seyahat yasağını gevşettiğini belirtti.

"ÇİN'DE ÜRETİLEN AŞILARDAN YAPTIRANLAR..."

Konuyla ilgili Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "15 Mart 2021 tarihinden itibaren Çin ile diğer ülkeler arasında insanlar arası değişimi düzenli bir şekilde yeniden başlatmak amacıyla, Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği / İstanbul'daki Çin Başkonsolosluğu, Çin'de üretilen koronavirüs aşılarıyla aşılanmış ve T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan aşı sertifikası almış vize başvuru sahipleri için kolaylıklar sağlanacaktır." denildi.

Açıklamada, çeşitli alanlarda (iş, ticaret, ziyaret gibi) çalışma ve üretime devam etmek için Çin'i ziyaret eden yabancı uyrukluların ve aile üyelerinin, vize başvurusunda bulunurken sadece koronavirüs salgını öncesinde gerekli olan belgeleri sunmaları gerektiği kaydedildi.

ÇİN'İN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

"Acil insani ihtiyaçlar için vize başvurusunda bulunacak başvuru sahiplerinin kapsamı uygun şekilde genişletilecektir. Çin vatandaşlarının yabancı aile üyeleri veya Çin'de daimi olarak ikamet edenler, onların eşleri, ebeveynleri, çocukları, birlikte yaşadıkları yakın akrabaları (kardeşler, büyükanne ve büyükbabalar ve torunlar gibi) aile birleşimi, yaşlı bakımı, akraba ziyareti, cenazelere katılım veya kritik durumdaki hastaları ziyaret etme amaçlarıyla vize başvurusunda bulunabilirler." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında ayrıca, "Çin'e seyahat eden yolcuların hem nükleik asit hem de IgM antikor testlerinin negatif sonuçlarını sunmaları gerekliliğinde bir değişiklik olmamıştır. Lütfen Çin'e girdikten sonra karantina ve gözlem ile ilgili resmi düzenlemelere uyunuz." denildi.

Benzer açıklama; Çin'in ABD, Hindistan ve Pakistan'daki büyükelçilikleri tarafından da yapıldı.