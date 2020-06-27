Milli Savunma Bakanlığı, operasyonla ilgili son bilançoyu paylaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, başarılı bir şekilde yürütülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından operasyon ile ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. "PençeKaplan" etiketinin kullanıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KOMANDOLARIMIZ, 9 TERÖRİSTİ DAHA BULARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ"

"Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK’lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi."

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist öldürüldü VİDEO



