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    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist öldürüldü

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, operasyonla ilgili son bilançoyu paylaştı.
    • AA
    • 27.06.2020 - 15:54
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    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist öldürüldü #1

    Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu, başarılı bir şekilde yürütülüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından operasyon ile ilgili son bilgiler paylaşıldı.

    Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. "PençeKaplan" etiketinin kullanıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "KOMANDOLARIMIZ, 9 TERÖRİSTİ DAHA BULARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ"

    "Kahraman Komandolarımız Haftanin bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK’lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi."

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist öldürüldü VİDEO


    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist öldürüldü #2

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist öldürüldü #3

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