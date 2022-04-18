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    Pençe Kilit Operasyonu sonrası Fransa'da terör yandaşları sokaklara döküldü

    Pençe Kilit Operasyonu sonrası Fransa'da terör yandaşları sokaklara döküldü

    TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonrasında Fransa'da terör örgütü yandaşları, sokağa çıkarak protesto düzenledi.
    • 18.04.2022 - 08:31
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 08:59
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    Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütünün yapılanmalarına yönelik Pençe Kilit operasyonunu başlattı.

    Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'a yapılan operasyonda tüm hedefler başarıyla imha edilirken, operasyon halen devam ediyor.

    Avrupa'daki terör yandaşları sokağa döküldü

    Operasyonun başladığı haberini alan Avrupa'daki terör örgütü sempatizanları, sokaklara dökülerek protestolar düzenledi.

    Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü yandaşları, ellerinde örgüt elebaşının resmi ve çeşitli poster ve pankartlar açıp sloganlar atarak yürüdü.

    Pençe Kilit Operasyonu sonrası Fransa'da terör yandaşları sokaklara döküldü VİDEO

    Pençe Kilit Operasyonu sonrası Fransa da terör yandaşları sokaklara döküldü #1

    Pençe Kilit Operasyonu sonrası Fransa da terör yandaşları sokaklara döküldü #2

    Pençe Kilit Operasyonu sonrası Fransa da terör yandaşları sokaklara döküldü #3

    Pençe Kilit Operasyonu sonrası Fransa da terör yandaşları sokaklara döküldü #4

    Pençe Kilit Operasyonu sonrası Fransa da terör yandaşları sokaklara döküldü #5


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