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AA

21 Ekim’de ABD’den gelen haber, Türkiye’de gündemin merkezine oturdu.

2016'daki hain darbe girişiminin baş sorumlusu olan FETÖ lideri Fetullah Gülen'in öldüğü açıklandı.

Pensilvanya'da örgütün karargah olarak kullandığı çiftlikte ise hareketlilik sürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) edindiği hava görüntülerinde, örgüt üyelerinin çiftliğin bahçesindeki bir noktayı kürekle kazdığı görüldü.

Çukurun kazıldığı alana vinç ve merdiven getirildiği görüntülere yansıdı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Örgüt üyeleri mezarı kazarken, basın mensuplarının havadan görüntü almasını engellemek için alanın üzerine siyah branda çekti. Çukurun etrafına da sarı şerit çekildi.

Çukurun kazıldığı alanın yanında ahşap bir platform inşa edildiği de gözlendi. Brandanın altında kazı işlemi yapılırken 10'u aşkın örgüt mensubu da çalışmaları izledi.

CENAZENİN GİZLİLİĞİ İÇİN BRANDA ÇEKTİLER

Günün erken saatlerinde, örgüt üyelerinin cenazenin gömüleceği muhtemel alan üzerinde mavi renkli başka bir branda çektiği görüldü.

Bu brandanın cenaze gömülürken görüntü alınmasını engellemek için kullanılacağı tahmin ediliyor.

FETÖ KAMPINDA HAREKETLİLİK ARTIYOR

Örgütün karargah olarak kullandığı çiftlikten edinilen hava görüntülerinde kamp içerisinde çok sayıda araç olduğu ve araçların yol kenarlarına park edilmeye başlandığı görülüyor.

Mezar için kazıldığı öngörülen çukurun başında çok sayıda kişinin çalıştığı, kampın içinde yaya dolaşan kişi sayısının da arttığı objektiflere yansıdı.

Örgüt üyesi bazı isimler sosyal medyada, elebaşı Gülen'in, Pensilvanya'daki karargah binasında sınırlı sayıda örgüt mensubunun katılımıyla gömüleceği yönünde paylaşımlar yapmıştı.