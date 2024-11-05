Pensilvanya'da oy verme saati uzatıldı

DHA

ABD başkanlık seçimleri için merakla beklenen gün geldi çattı..

Sandık başına giden seçmenler, Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında kararını veriyor..

Seçimin kaderini belirleyen salıncak olarak adlandırılan eyaletlerden biri olan Pensilvanya'da mahkeme bir karar aldı..

OY VERME SÜRESİ UZATILDI

Mahkeme Cambria seçim yetkililerinin, bir yazılım arızasının oy pusulası taramasını aksatmasının ardından oy verme saatlerinin akşam 22.00'ye kadar uzatılması talebini kabul etti.

Mahkeme kararında ABD saatine göre 20:00'den sonra kullanılan oyların geçici oy olacağı belirtildi.

YAZILIM ARIZASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

İlçe Komisyon Üyeleri Ofisi tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Cambria İlçe Seçim Kurulu bu sabah erken saatlerde ilçenin Elektronik Oylama Sistemi'nde meydana gelen bir yazılım arızasının seçmenlerin oy pusulalarını taramasını engellediğini öğrenmiştir. Bu durum, seçmenleri oy kullanma merkezlerinde oy kullanmaktan caydırmamalıdır.

Pensilvanya eyalet yetkilileri, Cambria İlçesi yetkilileriyle birlikte sorunu çözmek için çalıştıklarını ifade etti.