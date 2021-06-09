Pentagon: Kabil Havalimanı konusunda Türk yetkililerle görüşmeliyiz

ABD Savunma Bakanlığı, Havalimanı'nın güvenliğini sağlama noktasında Türk yetkililerle görüşmeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Reuters haber ajansı, Türkiye'nin ABD ve NATO'nun çekileceği Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın korunmasını üstlenmeyi önerdiğini duyurmuştu.

Bir Türk yetkilinin, "ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararının ardından Türkiye, Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması için teklifte bulundu. Bu kapsamda NATO ve ABD ile görüşmeler sürüyor." şeklindeki sözleri aktarılmıştı.

PENTAGON'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Voice of America'da yer alan habere göre, Kirby, NATO askerlerinin Afganistan'dan geri çekilme süreci devam ederken, Türkiye’nin geri çekilmenin ardından Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini sağlama teklifiyle ilgili gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

"TÜRK YETKİLİLERLE GÖRÜŞMELER YAPILMALI"

Kirby, "Bildiğim kadarıyla havaalanında güvenliğin tam olarak nasıl sağlanacağı, bunu kimin yapacağı ve hangi çerçevede yürütüleceğiyle ilgili henüz nihai bir karar alınmadı." ifadesini kullandı.

NATO Zirvesi'nde konunun ele alınıp alınmayacağıyla ilgili bilgisi olmadığını belirten Kirby, Türkiye'nin Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini sağlama konusundaki planlarıyla ilgili Türk yetkililerle de görüşmelerin yapılması gerektiğini kaydetti.