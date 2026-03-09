Ölen ABD askerlerinin sayısı artıyor: Trump'a baskı başladı

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

İlk olarak İsrail'in İran'a saldırması akabinde de ABD'nin dahil olması, Orta Doğu'nun ateşini harlamış durumda.

İran karşı misillemelerini sürdürürken ABD, bölgede askeri anlamda da kayıp veriyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın ABD ve İsrail’in saldırılarına yaptığı misillemeler sırasında ölen ABD askerlerinin sayısının arttığını duyurdu.

ÖLEN ASKER SAYISI 7'YE ÇIKTI

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, “Dün gece, İran rejiminin Orta Doğu'daki ilk saldırıları sırasında aldığı yaralar nedeniyle bir ABD askeri daha hayatını kaybetti.” ifadesi kullanıldı.

Böylece ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısının 7’ye çıktığı belirtilen açıklamada, ölen 7’nci askerin, 1 Mart'ta Suudi Arabistan'daki ABD birliklerine yönelik bir saldırıda ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

"ASKERİ MÜDAHALE DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, İran’a yönelik büyük çaplı askeri müdahalenin devam ettiği kaydedildi.

TRUMP'A BASKI ARTIYOR

ABD'de ölen askerlerin sayısı artarken, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tepkiler de artmaya başladı.

İç kamuoyunda baskı artarken, Trump'a olan güven ise hızla kayboluyor.

Ölen askerler, bölgedeki müttefiklere saldırılar, savunma sistemlerinde stok azalması ve bununla beraber yükselen enerji maliyetleri...

TRUMP ANKETLERDE DÜŞÜŞTE

Tüm bunların akabinde yapılan anketlerde, Trump'ın hızla oy kaybettiği görüldü.

Bunlara ek olarak Rusya tehdidine karşı Ukrayna ve Avrupa desteği de zayıflıyor.