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    Pentagon, UFO görüntülerini yayınladı

    Pentagon, UFO görüntülerini yayınladı

    ABD Donanması'na ait pilotların 2004 ve 2015 yıllarında kaydettiği görüntüleri paylaşan Pentagon, kamuoyunu aydınlatmak istediklerini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2020 - 09:27
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    Pentagon, UFO görüntülerini yayınladı

    ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, geçmiş yıllarda ABD Donanması pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları ve tanımlanamayan uçan nesneye (UFO) ilişkin görüntüleri, resmen paylaştı.

    Pentagon, 2004 ve 2015 yıllarına ait videolarla ilgili açıklamasında, söz konusu görüntülerin yayınlanmasının, Donanma sistemine ait hassas bilgileri içermediği ve bu sistemi tehlikeye atmayacağı kanaatine varıldığı ifade edildi.

    Bir Pentagon sözcüsü, söz konusu videoların yıllar önce internete düştüğünü belirtti.

    KAMUOYUNU AYDINLATMAK İÇİN PAYLAŞILDI

    Açıklamada, bunların gerçek olup olmadığı ya da daha fazla benzer görüntünün olup olmadığına ilişkin kamuoyunu aydınlatma amacıyla, resmi olarak yayınlanmasına karar verildiği aktarıldı.

    Pentagon, UFO görüntülerini resmen yayınladı VİDEO

    TANIMLANAMAYAN CİSİMLER

    Videolardaki uçan cisimlerin, tanımlanamayan statüde kalmaya devam ettiği ifade edildi.

    UFO'LARIN SIRRI ORTAYA ÇIKARILAMADI

    Yıllardır tartışmalara konu olan UFO'ların gizemi henüz çözülemedi.

    ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA)'nın daha önceki açıklamasında, 1950 ve 60'lı yıllarda ABD'de popülaritesi gittikçe artan UFO gözlemlerinin arkasında gizli uçak denemelerinin yer aldığı aktarılmıştı.

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