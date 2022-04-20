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    Pentagon: Ukrayna'nın artık daha çok uçağı var

    Pentagon Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya başka ülkelerin uçak, ABD'nin ise uçak parçaları verdiğini açıkladı. Kirby, "Ukraynalıların şu anda iki hafta önce olduğundan daha fazla uçağı var" dedi.
    • 20.04.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 10:16
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    Pentagon: Ukrayna'nın artık daha çok uçağı var

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonuyla başlayan savaş, 2'nci ayını doldurmak üzere.

    Savaşın başından itibaren ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya'ya yaptırımlarla bedel ödetmeye başlarken diğer yandan da Ukrayna'ya silah desteği sağlıyor.

    Bu kapsamda ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Ukrayna'nın artık daha çok uçağı var

    Kirby, Ukrayna'ya silah ve ekipman desteği vermeye devam ettiklerini söyledi.

    Ukrayna'nın daha fazla ve gelişmiş silah talebine ilişkin sorulara yanıt veren Kirby, "Ukraynalıların şu anda iki hafta önce olduğundan daha fazla uçağı var. Bu tesadüf değil. Bu, onların bildiği uçak tiplerinden tedarik edebildikleri içindir." ifadelerini kullandı.

    ABD uçak parçası tedarik etti

    Başka ülkelerin Ukrayna'ya ek uçak verip vermediğine yönelik soruya ise Kirby şu yanıtı verdi:

    "Detaya girmeden şunu ifade edebilirim, başka uluslar onlara ek platformlar sağladı. Böylece filolarını büyüttüler. Ayrıca sınırlı platform ve yedek parça da aldılar. Burada platformdan kastım uçak. Yani daha fazla uçak aldılar ve bu daha fazla uçağı havada tutmak için yedek parça aldılar."

    AA'nın haberine göre Kirby, ABD'nin uçak vermediğini ancak uçak yedek parçaları tedarik ettiğini söyledi.

    Pentagon: Ukrayna nın artık daha çok uçağı var #1


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