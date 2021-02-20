Peru, sağlıkta acil durumu 6 ay uzattı

Peru'da son zamanlarda koronavirüs vakalarının artması nedeniyle "Sağlıkta Acil Durum" 6 ay daha uzatıldı.

Güney Amerika ülkelerinden Peru'da Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün bulaşma riskini azaltmak ve virüsü kontrol altında tutmak amacıyla 7 Mart'tan itibaren ülkede "Sağlıkta Acil Durum" süresini 180 gün uzatma kararı aldı.

90 GÜNLÜĞÜNE İLAN EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı en son koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 7 Aralık'tan itibaren 90 günlüğüne "Sağlıkta Acil Durum" ilan etmişti.

Öte yandan yetkililer, koronavirüs aşılarının ikinci aşamasında eğitim sektöründe çalışan 600 bin personelin aşılanacağını bildirdi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru'da şu ana kadar koronavirüsten 44 bin 489 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 261 bin 804 vaka tespit edildi.