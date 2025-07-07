Peru’da 3 bin 500 yıllık kadim şehir keşfedildi

Tarihe ilham veren keşif...

Peru’nun kuzeyindeki Barranca bölgesinde 3 bin 500 yıllık bir antik şehir keşfedildi.

'Peñico' adı verilen yerleşimin, Pasifik kıyısında yaşayan toplumlarla And Dağları ve Amazon havzasındaki yerli toplulukları birbirine bağlayan önemli bir ticaret merkezi olduğu düşünülüyor.

ERKEN MEDENİYETLERLE AYNI DÖNEMDE KURULDU

Başkent Lima’nın yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde, deniz seviyesinden 600 metre yüksekte bulunan Peñico’nun, M.Ö. 1800-1500 yılları arasında kurulduğu tahmin ediliyor.

Bu dönem, Mezopotamya, Mısır, Hindistan ve Çin’deki ilk büyük medeniyetlerin yükseldiği çağlara denk geliyor.

Peñico, Amerika kıtasının bilinen en eski uygarlığı olan Caral’a yalnızca kısa bir mesafede yer alıyor.

Caral medeniyeti, yaklaşık 5 bin yıl önce Peru’nun Supe Vadisi’nde gelişmiş, büyük piramitleri, tarım sistemleri ve şehir yerleşimleriyle dikkat çekmişti.

8 YILLIK ARAŞTIRMA, 18 YAPI ORTAYA ÇIKARDI

Arkeologlar, sekiz yıl süren kazı ve araştırmalar sonucunda antik şehirde 18 farklı yapıyı gün yüzüne çıkardı.

Bunlar arasında tören tapınakları, konut kompleksleri ve kamusal yapılar yer alıyor.

Şehrin merkezinde ise, yamaç terasına inşa edilmiş dairesel bir yapı dikkat çekiyor.

TÖRENSEL OBJELER VE DENİZ KABUKLARINDAN KOLYELER BULUNDU

Kazılarda kil heykelcikler, insan ve hayvan figürleri, deniz kabuklarından yapılmış kolyeler gibi törensel objeler de bulundu.

Bu buluntular, bölgenin yalnızca bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda dini ve kültürel bir merkez olduğunu da gösteriyor.

1990’larda Caral kentinin kazılarını yöneten ve Peñico araştırmalarını da yürüten Dr. Ruth Shady, bu keşfin Caral medeniyetinin çöküşünün ardından toplumun nereye göç ettiğini anlamak açısından önemli olduğunu belirtti.

Dr. Shady, Peñico’nun 'kıyı, dağ ve orman toplumlarıyla alışveriş için stratejik bir konumda' olduğunu vurguladı.

KÜLTÜR BAKANLIĞI: CARAL’IN DEVAMI NİTELİĞİNDE BİR ŞEHİR

Peru Kültür Bakanlığı’ndan arkeolog Marco Machacuay ise, Peñico’nun asıl öneminin Caral toplumunun devamı niteliğinde olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Peñico’nun keşfi, Peru’nun zengin arkeolojik geçmişine yeni bir halka ekledi.

Ülke, İnka uygarlığının gözbebeği Machu Picchu ve çöle kazınmış gizemli Nazca Çizgileri gibi dünya mirası eserlerin de ev sahibi.