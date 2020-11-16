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    Peru'da Devlet Başkanı Manuel Merino istifa etti

    Peru'da Devlet Başkanı Manuel Merino istifa etti

    Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın görevden alınması ile patlak veren protestoların ardından, Vizcarra’nın yerine gelen Manuel Merino da istifa etti.
    • İHA
    • 16.11.2020 - 04:17
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 09:51
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    Peru’da 9 Kasım’da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın kongre tarafından görevden alınmasının ardından patlak veren protestolar, 6’ncı gününde devam ediyor.

    Devam eden protestolar sırasında şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi de yaralandı. Protestolarda şiddet olayların giderek artmasının ardından 19 bakandan 13’ü istifa etti. Göreve devam eden 6 bakan ise henüz bir açıklama yapmadı.

    YENİ BAŞKAN İSTİFA ETTİ

    Devlet Başkanı Vizcarra'nın yerine gelen Manuel Merino da protestolar nedeni ile istifa etti. Devlet televizyonundan istifasına ilişkin mesaj yayınlayan Merino, "Şu anda ülkemiz en büyük siyasi krizlerden birini yaşıyor. Tüm Peru'ya devlet başkanlığı görevinden geri alınamaz şekilde istifamı sunduğumu bildirmek istiyorum." dedi.

    Peru'da Devlet Başkanı Manuel Merino istifa etti İZLE


    ANAYASA MAHKEMESİ POLİSİ KINADI

    Peru Anayasa Mahkemesi, hükümete karşı düzenlenen protestolar sırasında polisin orantısız güç kullanması nedeni ile 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Ulusal Polisi kınadı. Mahkeme, sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep etti.

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    GÖSTERİCİNİN VURULDUĞU AN ORTAYA ÇIKTI

    Sosyal ağlarda paylaşılan bir videoda, başkent Lima'da bulunan La Colmena Mahallesi'nde kafasında vurulan bir protestocunun görüntüleri protestolardaki şiddet olaylarını artırdı. Vurulan protestocunun sağlık durumuna ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.

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