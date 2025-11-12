Abone ol: Google News

Peru’da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 37 ölü

Peru'nun güneyindeki Arequipa kentinde, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada 37 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 16:09
Peru’da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 37 ölü
  • Peru'nun Arequipa kentinde bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı, 37 kişi öldü.
  • Kazada 13 kişi de yaralandı.
  • Kazanın nedeni için soruşturma başlatıldı.

Peru basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Arequipa kentine bağlı Ocona bölgesinde şehirler arası yolcu otobüsü, otoyolda seyir halindeyken bir minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın ardından otobüs uçuruma yuvarlandı.

37 KİŞİ ÖLDÜ, 13 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Dünya Haberleri