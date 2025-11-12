Peru’da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 37 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Peru basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Arequipa kentine bağlı Ocona bölgesinde şehirler arası yolcu otobüsü, otoyolda seyir halindeyken bir minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın ardından otobüs uçuruma yuvarlandı.

37 KİŞİ ÖLDÜ, 13 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı.