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Haber Merkezi

Suriye’de dün akşam saatlerinde tarihi bir gelişme yaşandı...

PKK’nın Suriye kolu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye hükümeti ile tarihi bir entegrasyon anlaşmasına imza attı.

ŞAHİN VE ŞARA ANLAŞMAYI İMZALADI

Anlaşmaya göre, Suriye'nin kuzeydoğusundaki tüm sivil ve askeri kurumlar Şam yönetimine bağlanacak.

Orta Doğu’da büyük yankı uyandıran bu gelişmeye dünya sessiz kalmadı.

PETROL VE DOĞALGAZ MADDESİ DİKKAT ÇEKİYOR

İngiltere ve Fransa merkezli yayın organlarında, özellikle anlaşmanın doğalgaz ve petrol sahalarının Şam yönetimine geçişini öngören maddesi ön plana çıkarıldı.

Çünkü anlaşmanın maddeleri arasında en dikkat çekenlerinden birisi petrol ve doğalgaz tesislerinin Suriye yönetimine devrediliyor olmasıydı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÖNEMLİ GELİR ELDE EDİYORDU

Suriye'de petrol sahalarının yüzde 70'inden fazlasına ipotek koyan terör örgütü, petrol satışı ve kaçakçılığından önemli gelir elde ediyordu.

Deyrizor ilinde Ömer, İzbe, Tenek ve Koniko ile Haseke ilinde Süveydiyye ile Rumeylan, PKK/YPG'nin işgalinde bulunan en büyük petrol ve gaz sahalarının başında geliyordu.

Petrol rezervlerinin ülkenin kuzeydoğusunda yoğunlaştığı Suriye'de 2011 yılında, Petrol ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre günlük 386 bin varil petrol üretiliyordu.

YPG İŞGAL ETTİĞİ BÖLGELERDE GÜNLÜK 150 BİN VARİL PETROL ÇIKARIYORDU

Örgüt tarafından işletilen sahalarda sondaj ve sevkiyatlardan sorumlu kaynaklardan edinilen bilgiye göre, örgüt işgal ettiği bölgelerde günlük en az 150 bin varil petrol çıkarıyordu.

Teröristler, petrol üretimindeki teknik altyapı ve lojistik sorunları nedeniyle günlük binlerce varil ham petrolü Irak'ın kuzeyine sevk edip kaçak yollardan satışını gerçekleştiriyordu.

PETROLÜN VARİLİNİ 30 DOLARDAN SATIYORLARDI

Terör örgütü, Irak'ın kuzeyine ulaştırdığı petrolü varili 30 dolardan satıyordu.

ÖNEMLİ KAZANÇ ELDE ETTİLER

Örgüt, rejim bölgesine kaçırdığı 35 bin petrolden ise günlük 2 milyon 450 bin, yıllık 894 milyon doları aşkın kazanç elde etti.

Böylece terör örgütünün devrik Esad rejimine ve Irak'ın kuzeyine sattığı petrolden yıllık el ettiği gelir 1,2 milyar doların üzerine çıkıyordu.

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YILLIK 2,5 MİLYAR DOLAR GELİR

Böylece örgüt, Suriyelilerin her yıl 2,5 milyar dolarlık petrolünü gasbetmiş oluyordu.

PKK/YPG'nin ABD desteğiyle bölgeyi DEAŞ'tan 2017 sonlarında ele geçirdiği dikkate alındığında 6,5 yıllık dönemde terör örgütünün çok daha büyük bir tutarı kasasına soktuğu ortaya çıkıyor.

TÜRKİYE'NİN İHTİYACI OLAN PETROLÜN YARISI BURADA

Hemen hemen Türkiye'nin yıllık petrol ihtiyacının yarısını üretebilme kapasitesine sahip olan Kamışlı'nın binden fazla petrol kuyusu olduğu ve günde 350 bin varil petrol üretebildiği tahmin ediliyor.