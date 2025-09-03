Pezeşkiyan'dan Aliyev'e: Ermenistan'la barıştınız mı

Çin'den göremli tören...

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80’inci yıl dönümü kutlaması kapsamında bugün yerel saatle 09.00'da, başkent Pekin'deki Tian’anmen Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene katılan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

KONU ERMENİSTAN

Pezeşkiyan, Aliyev'e Ermenistan'la olan gelişmeleri kastederek, "Barışdız?" şeklinde bir soru yöneltti.

"YAHŞİ İŞ"

Aliyev ise "He"diyerek yanıt verirken, Pezeşkiyan, "Yahşi iş gördüz" dedi.

O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, ikilinin samimi sohbeti de dikkatleri çekti.