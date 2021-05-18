Pfizer-BioNTech aşısı, buzdolabında daha uzun süre saklanabilecek

5 gün saklanabildiği belirtilen aşının, buzdolabındaki muhafaza edilmesi süresinin uzatıldığı bildirildi.

Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yaptı.

EMA, aşılar çözüldükten sonra açılmamış şişelerin buzdolabında bir aya kadar saklanabileceğini bildirdi.

1 AYA KADAR BUZDOLABINDA SAKLANABİLECEK

Mevcut sınır sadece 5 gündü. BBC'nin haberine göre, saklama süresindeki artan esnekliğin, Avrupa Birliği (AB) genelinde aşı uygulamasında önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor.

Çok düşük sıcaklıklarda taşıma ve saklama ihtiyacı, söz konusu aşının en büyük dezavantajlarından biriydi. Ancak 1 aya kadar buzdolabında saklamaya ilişkin karar, bu durumu avantaja çevirmiş görünüyor.

DEPOLAMA ŞARTLARI KULLANIMI ZORLAŞTIRDI

Pfizer-BioNTech aşılarının önceki depolama gereksinimleri, bunların dünyanın bazı bölgelerinde kullanılmasını zorlaştırdı.

Şubat ayında, ABD aşının eksi 15 ila eksi 25 santigrat derecelik standart dondurucu sıcaklıklarında iki haftaya kadar depolanmasını ve taşınmasını onaylamıştı.

Bu ayın başlarında Kanada, 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklar için Pfizer-BioNTech aşısının kullanımına izin vererek, bu yaş grubu için harekete geçen ilk ülke oldu.

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