Pizza zincirinin şubeleri kepenk indiriyor! 74 şubesi tamamen kapandı

Dünyaca ünlü pizza zinciri Papa John’s tarafından dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiltere’de Domino’s Pizza’nın ardından en çok şubesi bulunan pizza zincirleri arasında yer alan marka şubelerini teker teker kapatıyor.

İngiltere operasyonlarında dikkat çeken bir küçülmeye giden pizza devinin, geçtiğimiz yıl 31, mayıs ayında ise 43 şubesi için kapatma kararı alarak toplamda 74 şubesinde kepenk indirdiği belirtildi.

Şirketin açıkladığı son mali verilere göre, vergi öncesi zarar geçtiğimiz yılki 19,2 milyon sterlinden 21,8 milyon sterline yükselirken satış gelirlerinin ise 95,9 milyon sterlinden 88,6 milyon sterline gerilemesi nedeniyle kepenk indirme kararı aldığı vurgulandı.

ŞUBE SAYILARI AZALIYOR

Kapanan şubelerle birlikte şirketin İngiltere genelindeki mağaza sayısı, bir yıl içinde 524’ten 457’ye düştü. Papa John's, düşük performans gösteren restoranların kapatılmasının kârlılığı artırmaya yönelik stratejilerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Ocak 2024’te yatırımcılara yapılan açıklamada, bu sürecin kaçınılmaz olduğu ifade edilmişti. Mart ayında başlatılan istişarelerin ardından 43 şubenin Mayıs ortasında kapatıldığı, ayrıca geçtiğimiz yıl 31 mağazanın daha sessizce kapandığı bildirildi. Kapanan işletmelerin tam listesi ise kamuoyuyla paylaşılmadı.