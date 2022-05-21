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    PKK'lı vekil İsveç'te hükümetten desteğini çekti

    Türkiye'nin teröristlere yardım ettiği gerekçesi ile NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te hükümet PKK'lı milletvekili Amineh Kakabaveh'in dışardan desteğini kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 14:53
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    PKK'lı vekil İsveç'te hükümetten desteğini çekti

    Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa'da güvenlik konseptinde köklü değişiklikler yaşanıyor.

    Yıllarca NATO ve Rusya arasında tarfsız kalan Kuzey ve Doğu Avrupa ülkelerinde NATO'ya üyelikler gündeme geldi.

    Bu ülkelerden Finlandiya ve İsveç ise iç prosedürlerini geçerek üyelik için resmi başvurularını yaptı.

    NATO başvurularına Türkiye'nin tepkisi

    Bu gelişmeden sonra Rusya'dan daha çokTürkiye'nin tepkisi gündem oldu.

    Türkiye en yüksek perdeden bu iki ülkenin PKK'ya verdikleri açık destek nedeniyle NATO üyeliklerine karşı çıktı ve veto hakkını kullanacağını açıkladı.

    PKK lı vekil İsveç te hükümetten desteğini çekti #1

    Türkiye'ye olumlu mesajlar içerde desteğinden etti

    Birlik içinde krize neden olan Türkiye'nin bu çıkışından sonra ise başta ABD olmak üzere söz konusu ülkelerden art arda olumlu açıklamalar geldi.

    Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını açıklayan İsveç'te Magdalena Andersson hükümeti ise Türkiye'ye olumlu mesaj verirken içerde destek kaybetti.

    PKK lı vekil İsveç te hükümetten desteğini çekti #2

    PKK'lı vekilin desteğini kaybetti

    İsveç parlamentosunda, Türkiye'nin de iadesini istediği İran asıllı PKK/YPG'li terörist vekil Amineh Kakabaveh hükümetten desteğini çekti.

    Kakabaveh, buna gerekçe olarak ise kendisine Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki Kürt oluşumlarına destek sözü verildiğini, son dönemde ise bu sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.

    Magdalena Andersson hükümeti 2021 kasım ayında yapılan güven oylamasını 1 oy ile kazanmıştı.

    PKK lı vekil İsveç te hükümetten desteğini çekti #3

    PKK lı vekil İsveç te hükümetten desteğini çekti #4

    PKK lı vekil İsveç te hükümetten desteğini çekti #5


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