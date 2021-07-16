PKK/YPG/PYD, Afrin'de sivilleri vurdu

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdüren terör örgütü PKK/YPG/PYD mensuplarınca, Halep’in Afrin ilçesine füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

50 DAKİKA ARAYLA 14 FÜZE ATILDI

Hatay Valili, yazılı açıklama ile terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin saat 21.00 ve 21.50'de Afrin'e füzeli saldırıda bulunduğunu duyurdu. İlk saldırıda 6, ikinci saldırıda ise 8 füzenin teröristlerce ateşlendiği bildirildi.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 2 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 12 SİVİL YARALI

Can kayıplarına yol açan saldırı ile ilgili Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İlk atımda atılan füzelerin Afrin merkez Ziyadiye Mahallesi'ne düştüğü, 2 adet füze Afrin yakınlarına, diğer 4 füze ise Ziyadiye Mahallesine isabet etti. 1'inci atımda düşen füzelerden kaynaklı patlamalarada 2 sivil hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralı halde Afrin Merkez Askeri Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayrıca yaralı şahıslardan biri ülkemizde tedavi altında alınmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

AFRİN, 2018'DE ZEYTİN DALI HAREKATI'YLA TERÖRDEN ARINDIRILMIŞTI

Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı.