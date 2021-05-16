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- Plajdaki İsraillilerin sığınaklara koştuğu anlar kamerada
Plajdaki İsraillilerin sığınaklara koştuğu anlar kamerada
- DHA
- 16.05.2021 - 10:03
İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, Hamas tarafından Gazze'den atılan roketin Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentine düşmesi, çevredeki vatandaşlarda büyük endişe yarattı.
Roketin bir binaya isabet etmesi sonrası, şehirde siren sesleri yankılandı.
O anda plajda güneşlenen yüzlerce kişi, sığınaklara kaçmak için hareket etti.
KAMERALARA YANSIDI
Yüzlerce kişi ellerinde havlu ile koşuştururken, kalabalık arasında “Sığınaklara kaçmalıyız.” seslerinin yükseldiği duyuldu.
O anlar anbean kameralara yansıdı.
139 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Gazze’de atılan roketler nedeni ile 10 İsrail vatandaşı hayatını kaybetti.
Öte yandan, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs’tan bu yana, 39’u çocuk olmak üzere 139 kişi yaşamını yitirdi.
Yaralı sayısı ise 950 olarak kaydedildi.
Plajdaki İsraillilerin sığınaklara koştuğu anlar kamerada VİDEO