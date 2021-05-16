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    Plajdaki İsraillilerin sığınaklara koştuğu anlar kamerada

    Gazze’den atılan roketin Ramat Gan kentine isabet etmesi ile siren sesleri yükseldi. O sırada plajda güneşlenen yüzlerce kişi, ellerinde havlu ile sığınaklara koştu.
    • DHA
    • 16.05.2021 - 10:03
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    Plajdaki İsraillilerin sığınaklara koştuğu anlar kamerada

    İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, Hamas tarafından Gazze'den atılan roketin Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentine düşmesi, çevredeki vatandaşlarda büyük endişe yarattı.

    Roketin bir binaya isabet etmesi sonrası, şehirde siren sesleri yankılandı.

    O anda plajda güneşlenen yüzlerce kişi, sığınaklara kaçmak için hareket etti.

    KAMERALARA YANSIDI

    Yüzlerce kişi ellerinde havlu ile koşuştururken, kalabalık arasında “Sığınaklara kaçmalıyız.” seslerinin yükseldiği duyuldu.

    O anlar anbean kameralara yansıdı.

    139 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Gazze’de atılan roketler nedeni ile 10 İsrail vatandaşı hayatını kaybetti.

    Öte yandan, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs’tan bu yana, 39’u çocuk olmak üzere 139 kişi yaşamını yitirdi.

    Yaralı sayısı ise 950 olarak kaydedildi.

    Plajdaki İsraillilerin sığınaklara koştuğu anlar kamerada VİDEO

    Plajdaki İsraillilerin sığınaklara koştuğu anlar kamerada #1

    Plajdaki İsraillilerin sığınaklara koştuğu anlar kamerada #2

    Plajdaki İsraillilerin sığınaklara koştuğu anlar kamerada #3

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