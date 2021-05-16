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Plajdaki İsraillilerin sığınaklara koştuğu anlar kamerada

Plajdaki İsraillilerin sığınaklara koştuğu anlar kamerada

Gazze’den atılan roketin Ramat Gan kentine isabet etmesi ile siren sesleri yükseldi. O sırada plajda güneşlenen yüzlerce kişi, ellerinde havlu ile sığınaklara koştu.