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    Polonya, Almanya'nın savaş tazminatıyla ilgili tavrına tepkili

    Polonya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'dan istenen savaş tazminatına ilişkin "konunun kapandığına" dair yanıt aldıklarını bildirdi.
    • 04.01.2023 - 16:10
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 16:22
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    Polonya, Almanya'nın savaş tazminatıyla ilgili tavrına tepkili

    Polonya hükümeti,1 Eylül 2022'de, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın maruz kaldığı maddi kayıpları ayrıntılarıyla anlatan kapsamlı bir raporu yayınlamıştı.

    Polonya Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim 2022'de Almanya'ya tazminat talebini içeren diplomatik nota göndermişti.

    Bakanlık, Almanya'dan istenen savaş tazminatına ilişkin 3 Ocak'ta, "konunun kapandığına" dair yanıt aldıklarını bildirdi.

    Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın pozisyonunun "yanlış" olduğunu belirtti.

    "Bu dava ahlaki, politik ve yasal olarak hala açık"

    Almanya ile Polonya arasında İkinci Dünya Savaşı'na dayanan tazminat konusunun kapanmadığını belirten Mularczyk, "Bu dava ahlaki, politik ve yasal olarak hala açık. Önümüzde uluslararası bir kampanya süreci var ama eminim ki Polonya ve Polonyalılar için kazanacağız." ifadelerini kullandı.

    Polonya, Almanya nın savaş tazminatıyla ilgili tavrına tepkili #1

    "Ülkemize ve Polonyalılara karşı saygısız bir tavır"

    Mularczyk, Varşova'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadığı kayıplar için Berlin'den tazminat talep ettiğini belirterek, "Almanya buna tek cümle ile yanıt verdi. Bu ülkemize ve Polonyalılara karşı saygısız bir tavır." değerlendirmesinde bulundu.

    Polonya, Almanya nın savaş tazminatıyla ilgili tavrına tepkili #2

    "Mantığa ve uluslararası hukuka aykırı"

    Almanya ile Polonya arasındaki savaş tazminatı konusunun hiçbir zaman açık şekilde konuşulmadığına dikkati çeken Mularczyk, "Bu konuda hiçbir görüşme, müzakere olmadı. Yani konu hiç açılmamışken taraflardan biri bunun kapandığını iddia edemez. Bu mantığa ve uluslararası hukuka aykırıdır." diye konuştu.

    AA'nın aktardığına göre Mularczyk, Almanya'nın tüm argümanlarının kolayca çürütülebileceğini bu nedenle Berlin'in herhangi bir tartışmadan yana olmadığını öne sürdü.

    Polonya, Almanya nın savaş tazminatıyla ilgili tavrına tepkili #3


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