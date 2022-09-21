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    Polonya Başbakanı Morawiecki: Rusya Ukrayna’yı yok etmeye çalışacak

    Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Rusya Ukrayna’yı yok etmeye ve topraklarının bir kısmını ele geçirmeye çalışacak. Buna izin veremeyiz" dedi.
    • 21.09.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 15:32
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    Polonya Başbakanı Morawiecki: Rusya Ukrayna’yı yok etmeye çalışacak

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanı ve Batı’ya verdiği mesajlar büyük yankı uyandırdı.

    Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya ordusunun ülkenin doğusunda ABD ve İngiliz müttefikleriyle gerçekleştirdiği askeri tatbikatta açıklamalarda bulundu.

    "Rusya, Ukrayna'yı yok etmeye çalışacak"

    Başbakan Morawiecki, "Rusya Ukrayna’yı yok etmeye ve topraklarının bir kısmını ele geçirmeye çalışacak. Buna izin veremeyiz." dedi.

    Rusya’nın son dönemde ağır yenilgiler aldığını, bu nedenle yeni bir plana geçildiğini ifade eden Morawiecki, Rusya’nın dünyanın gözünde sınırları, haritaları değiştirmek, bazı bölgeleri ele geçirmek ve ilhak etmek istediğini vurguladı.

    Polonya Başbakanı Morawiecki: Rusya Ukrayna’yı yok etmeye çalışacak #1

    "NATO'nun Ukrayna'yı daha fazla desteklemesi lazım"

    Morawiecki, "Rusya ile barış içinde, tüm dünyaya barışçıl bir şekilde yönelmiş bir Rusya ile yaşamak istiyoruz. Ancak Rusya acımasız gücünü gösterdiğinde savunma gücümüzü göstermeliyiz. NATO’nun Ukrayna’yı daha fazla desteklemesi için müttefiklerimizle elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

    Polonya Başbakanı Morawiecki: Rusya Ukrayna’yı yok etmeye çalışacak #2

    Polonya Başbakanı Morawiecki: Rusya Ukrayna’yı yok etmeye çalışacak #3

    Polonya Başbakanı Morawiecki: Rusya Ukrayna’yı yok etmeye çalışacak #4


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