Polonya sınır kapısına dayanan göçmenleri terör örgütü PKK getirdi

Avrupa’yı krize sürükleyen göçmenlerin Polonya sınırına gelmesinde, PKK bağlantılı insan kaçakçılarının rolü büyük.

Avrupa Birliği'nde krize yol açan göçmen hareketliliği her geçen gün artıyor.

Belarus'ta bulunan göçmenler, Almanya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine geçebilme umuduyla Polonya sınırına geldi.

AB, BELARUS'U SUÇLUYORDU

Avrupa Birliği ise, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden göçmenleri getirerek AB ülkelerinin sınırlarına göndermekle suçluyordu.

Ancak bunun altından da, AB'nin desteklediği terör örgütü PKK çıktı..

PKK, PARA KARŞILIĞINDA GÖÇMENLERİ KULLANIYOR

Irak Kürdistan Parlamentosu Kürt Diasporası ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi İdris İsmail, göçmenleri PKK'nın kendi çıkarları için para karşılığında kullandığını söyledi.

PKK'dan bir heyetin göçmenleri ziyaret ettiğini söyleyen İsmail, terör örgütünün çok sayıda üyesinin o bölgede kaçakçı olarak göçmenlerle iletişime geçtiğini de belirtti.

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"PKK'NIN İNSAN KAÇAKÇILARI, GÖÇMENLERDEN PARA ALIYOR"

İdris İsmail, "PKK’nın insan kaçakçıları, sadece bir bölgeden başka bir bölgeye geçiş için bile göçmenlerden para alıyor." dedi.

Öte yandan bölgedeki mülteci sayısını artırmak için PKK'lıların, yalan bilgiler paylaştığı da belirtildi.