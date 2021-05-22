Polonya, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 alacak

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Türkiye’den 24 adet silahlı insansız hava aracı (SİHA) alacaklarını açıklayarak, "Polonya daha önce hiç böyle bir ekipmana sahip olmamıştı" dedi.

Yerli ve millî teknolojilerle her geçen gün gelişen SİHA ve İHA'lar dünyanın dikkatini çekerken Türkiye, savunma sanayisinde adeta tarih yazmaya devam ediyor.

Polonya Radyosu 24’e konuk olan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya’nın Türkiye’den 24 adet SİHA satın alacağını övgüyle duyurdu.

Bakan Blaszczak, "Polonya, 24 adet SİHA satın alımı konusunda Türkiye ile yürüttüğü müzakereleri tamamladı" diyerek söz konusu hava araçlarının test edilmiş, etkili ve muhtemel saldırganı caydırıcı olduğunu ifade etti.

İLK NATO ÜYESİ

Bayraktar TB2'nin, Polonya'ya ulaşması sonrası ilk kez bir NATO üyesi, Türkiye'den SİHA almış olacak.

Satın alma anlaşmasının Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın önümüzdeki hafta Türkiye’ye gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında imzalanacağını bildiren Blaszczak, ilk 4 SİHA teslimatının 2022 yılında gerçekleşeceğini aktardı.

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR EKİPMANA SAHİP OLMAMIŞTIK"

Blaszczak,"Polonya ordusu Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da başarıyla test edilmiş insansız hava araçlarından oluşan modern ekipmanlarla donatılacak. Polonya daha önce hiç böyle bir ekipmana sahip olmamıştı" şeklinde konuştu.

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