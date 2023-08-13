Polonya, yasa dışı göçmenlerle ilgili referandum yapacak Varşova yönetimi ekim ayında yapılacak seçimler yaklaşırken, referandum düzenlemeye hazırlanıyor. Başbakan Morawiecki'nin verdiği mesaj ve paylaştığı görüntüler dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan göçmenlerle ilgili referandum düzenlemek istiyor.

Halktan, Avrupa Birliği'nin (AB) yeniden yerleştirme planının bir parçası olarak “Orta Doğu ve Afrika'dan binlerce yasa dışı göçmenin” kabul edilmesini destekleyip desteklemediklerine ilişkin görüş alınması planlanıyor.

Açıklamayı, ekim ayında gerçekleştirilecek parlamento seçimlerinde iktidar gücünü elinde tutmak isteyen Polonya Başbakanı Mateusz Morawieck yaptı.

Başbakan'ın paylaştığı video: Avrupa'da kaos sahneleri

Mateusz Morawiecki, referandum sorusunu sosyal medyada yayınladığı yeni bir videoyla duyurdu.

Morawiecki'nin paylaştığı video, Avrupa'da yanan araç sahnelerini ve diğer şiddet olaylarını içeriyor.

'Ukraynalılar beyaz ve Hristiyan' yorumu

Haberi aktaran Associated Press, "Polonya, 1 milyondan fazla Ukraynalı mülteciyi ağırlıyor. Bunların çoğunluğu beyaz ve Hristiyan." denilerek şunlara yer verildi:

Yetkililer, Müslümanları ve farklı kültürlerden gelenleri ülkenin kültürel kimliğine ve güvenliğine tehdit olarak gördüklerini uzun süredir açıkça söylüyor.

Haziran ayında AB içişleri bakanları, izinsiz olarak Avrupa'ya giren göçmenlerin sorumluluğunu paylaşma planını onayladılar.

Polonya'da yasa dışı göçmen karşıtı oylama hazırlığı

Başbakan Morawiecki, göçmenlerle ilgili referandumda yöneltilecek sorunun "Avrupa bürokrasisinin dayattığı zorunlu tehcir mekanizması kapsamında Orta Doğu ve Afrika'dan binlerce yasa dışı göçmenin kabul edilmesini destekliyor musunuz?" şeklinde olacağını söyledi.

Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw Kaczynski de görüntülere işaret ederek, "Bunun Polonya'da da olmasını ister misiniz? Kendi ülkenizin efendisi olmayı bırakmak mı istiyorsunuz?" diye sordu.

AB'de göçmen tartışması devam ediyor

Avrupa'nın iltica sistemi 8 yıl önce, çoğu Suriye'deki çatışmalardan kaçan bir milyondan fazla insanın AB sınırlarından geçmesi ve Yunanistan ve İtalya'daki kabul kapasitelerini aşmasının ardından çöktü.

27 AB ülkesi, o zamandan beri yasa dışı gelen insanlar için hangi ülkelerin sorumluluk alması gerektiği konusunda tartışıyor.