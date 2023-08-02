Polonya: Ülkeye gelen Ukraynalılar 14 milyonu geçti Sınır Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Geçiş sayısı 14 milyon 182 bine ulaştı" denildi. Yaklaşık 2 milyon Ukraynalı, Polonya'da yerleşik durumda bulunuyor.

AA

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Rusya'nın saldırıları, milyonlarca Ukraynalı sivili yerinden etti.

Ukraynalılar, komşu ülke Polonya'ya sığınmak zorunda kaldı.

Polonya Sınır Muhafızları, 1 Ağustos itibarıyla ülkeye giriş yapan Ukraynalılara ilişkin son verileri paylaştı.

Yapılan açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana ülkeye yoğun geçiş yaşandığı belirtildi.

Yeni sayı 14 milyon 182 bin

Polonya'ya, Ukrayna'dan sadece dün 30 bin 800 kişinin girdiği aktarılarak şöyle denildi:

Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçiş sayısı 14 milyon 182 bine ulaştı.

2 milyon Ukraynalı yerleşik halde

Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 12 milyon 399 bin olduğu kaydedildi.

Polonyalı yetkililerce yapılan açıklamalara göre, ülkede yaklaşık 2 milyon Ukraynalı yerleşik durumda bulunuyor.

Sınır geçişleri ve dönüşlerinin aynı kişilerce yapılabildiğini belirten yetkililer, kişi sayısından çok geçiş sayısını kontrol ettiklerini aktarıyor.

Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi, Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Öte yandan, Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Vasyl Zvarych, Ukraynalı hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarla ilgili olarak Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan iki ülke arasında yaşanan son gelişmeye dair açıklamada şunlar aktarıldı:

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna makamlarının temsilcilerinin açıklamalarıyla bağlantılı olarak, Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı merkezine davet edildiğini duyurur.

Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichowski, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Dış Politika Başdanışmanı Marcin Przydacz'ın Ukrayna'nın Polonya'dan aldığı destek için daha fazla minnettarlık göstermesi gerektiği yönündeki yorumları üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.