Euro
9.9935
-0.23%
Dolar
8.4342
-0.33%
Altın
486.98
0.05%
Borsa
1.453
1.31%
Bitcoin
395.887
0.21%
EXEN Coin
25.47
3.53%
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

    Gdynia'daki limanda inşaat çalışması yapılırken 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombaya denk gelindi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bombayı bölgeden çıkararak imha etmek üzere poligona götürdü.
    • İHA
    • 09.09.2021 - 22:26
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 22:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

    Polonya'nın önemli liman kentlerinden biri olan Gdynia'da tarihi bir ize rastlandı.

    Gdynia kentinde bulunan limandaki inşaat çalışması sırasında bomba bulundu. İşçiler hemen polise haber verirken, olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

    ETRAFTAKİ 300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    Ekipler yaptıkları incelemede, bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu tespit etti. Bomba etkisiz hale getirilmek için bulunduğu yerden çıkarılarak, poligona götürüldü.

    Polis, bombanın poligona sevk edilmesi için yapılan çalışmalar sırasında güvenlik gerekçesiyle limanda bulunan 300 kişiyi tahliye etti.

    BOMBA, POLİGONDA KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILACAK

    Bomba imha uzmanları, 50 kilogram ağırlığındaki bombanın patlaması durumunda 1 kilometre karelik alanda etkili olacağını belirterek, saatler süren çalışmalarının ardından bombayı bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarmayı başardı.

    Poligona götürülen bomba yapılacak incelemelerin ardından kontrollü şekilde etkisiz hale getirilecek.

    Polonya da 2. Dünya Savaşı ndan kalma bomba bulundu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir