Polonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Gdynia'daki limanda inşaat çalışması yapılırken 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombaya denk gelindi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bombayı bölgeden çıkararak imha etmek üzere poligona götürdü.

Polonya'nın önemli liman kentlerinden biri olan Gdynia'da tarihi bir ize rastlandı.

Gdynia kentinde bulunan limandaki inşaat çalışması sırasında bomba bulundu. İşçiler hemen polise haber verirken, olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

ETRAFTAKİ 300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler yaptıkları incelemede, bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu tespit etti. Bomba etkisiz hale getirilmek için bulunduğu yerden çıkarılarak, poligona götürüldü.

Polis, bombanın poligona sevk edilmesi için yapılan çalışmalar sırasında güvenlik gerekçesiyle limanda bulunan 300 kişiyi tahliye etti.

BOMBA, POLİGONDA KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILACAK

Bomba imha uzmanları, 50 kilogram ağırlığındaki bombanın patlaması durumunda 1 kilometre karelik alanda etkili olacağını belirterek, saatler süren çalışmalarının ardından bombayı bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarmayı başardı.

Poligona götürülen bomba yapılacak incelemelerin ardından kontrollü şekilde etkisiz hale getirilecek.