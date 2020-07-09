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    Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu

    1941 tarihli olduğu belirtilen mektupta, "Bu kağıt parçasını kim bulursa, Hitler'in insanlığa karşı savaşını hatırlayacak." denildi.
    • DHA
    • 09.07.2020 - 11:50
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    Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu

    Polonya’daki tren istasyonunda, bir şişenin içerisinde eski bir mektup ortaya çıktı.

    Nowe Skalmierzyce kasabasındaki eski bir tren istasyonunun yenileme çalışmaları sırasında Nazi döneminde Jan Karalewski ve Wladyslaw Sobanski adlı işçiler tarafından şişenin içine gizlenmiş bir mektup bulundu.

    "KAĞIT PARÇASINI KİM BULURSA..."

    Mektupta, "Bu kağıt parçasını kim bulursa, Hitler'in insanlığa karşı savaşını hatırlayacak, tıpkı Cermenlerin insanları kovduğu zamanki gibi." ifadeleri yer alıyor.

    1941 tarihli mektupta, “Bu mektubu buraya hatırlatma notu olarak bırakıyoruz.” denildi.

    Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu #1

    ŞİŞENİN İÇİNDE BULUNDU

    Cermenler, Cermen Şövalyelerine bir referanstı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman askerlerine atıfta bulunmak için argo olarak kullanılıyordu.

    Polonya’nın Nowe Skalmierzyce Belediye Başkanı Jerzy Lukasz Walczak, mektubun bir fotoğrafını sosyal medyada şu sözlerle paylaştı:

    “Şişedeki harfler sadece denizlerde yüzmez. Ve sadece filmlerde ya da kitap sayfalarında görünmezler. Hayat bazen inanılmaz hikayeler de yazıyor.”

    Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu #2

    Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu #3

    Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu #4

    Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu #5

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