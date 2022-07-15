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    Polonya'da Nazi kampı yakınlarında 8 bin cesedin külünün olduğu toplu mezar bulundu

    Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı döneminde kurulan toplama kampı Soldau yakınlarında bir bölgede, 8 binden fazla cesede ait küllerin bulunduğu toplu mezar gün yüzüne çıkarıldı.
    • 15.07.2022 - 06:04
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    Polonya'da Nazi kampı yakınlarında 8 bin cesedin külünün olduğu toplu mezar bulundu

    Polonya Ulusal Anma Enstitüsünde görevli Tomasz Jankowski, Dzialdowo olarak da bilinen Soldau toplama kampı yakınlarındaki bir bölgede toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

    Toplu mezarda 8 bin kişiye ait küller

    Jankowski, toplu mezarda 17,5 ton kül bulunduğunu söyledi.

    Yapılan hesaplamayla küllerin 8 binden fazla kişiye ait olduğu sonucuna ulaşıldığını belirten Jankowski, bölgede kazı çalışmalarının süreceğini ifade etti.

    Polonya da Nazi kampı yakınlarında 8 bin cesedin külünün olduğu toplu mezar bulundu #1

    Kurbanlar, soyulduktan sonra ateş verildi

    Bölgede çalışan arkeologlar, elbise ve düğme gibi yüzlerce eşya kalıntısı bulduklarını belirtti.

    BBC'nin haberine göre; arkeologlar, kalıntıların maddi değeri olmadığını, bunun da kurbanların, eşyaları soyulduktan sonra ateşe verildiği anlamına gelebileceğini bildirdi.

    Polonya da Nazi kampı yakınlarında 8 bin cesedin külünün olduğu toplu mezar bulundu #2

    "Almanya, hiçbir zaman savaş tazminatı ödemedi"

    Diğer yandan, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, düzenlediği basın toplantısında, bir rapor hazırlandığını söyledi.

    Morawiecki, raporda, Nazilerin işlediği savaş suçlarının ve savaşın yol açtığı finansal kayıpların hesaplamalarının güncel bedellerinin yer aldığını ifade etti.

    Başbakan Morawiecki, Polonya halkına sonu olmayan acılar çektiren Almanya'nın "hiçbir zaman savaş tazminatı ödemediğini" dile getirdi.

    Polonya da Nazi kampı yakınlarında 8 bin cesedin külünün olduğu toplu mezar bulundu #3

    Kampta 30 bin Yahudi ve Polonyalı öldürüldü

    1939 yılında kurulan Soldau toplama kampı, Nazilerin Polonya'yı işgali sırasında siyasi muhalifler, Yahudiler ve aydınların gözaltına alınması veya katledilmesi amacıyla kullanıldı.

    Polonya da Nazi kampı yakınlarında 8 bin cesedin külünün olduğu toplu mezar bulundu #4

    Soldau toplama kampında, yaklaşık 30 bin Yahudi ve Polonyalının öldürüldüğü tahmin ediliyor. Nazilerin, işledikleri cinayetlerden kalan izleri gizlemek için cesetleri yaktığı düşünülüyor.

    1939-1945 yıllarında Almanya'nın işgali altında kalan Polonya'da açılan 6 toplama kampında 3 milyonun üzerinde Yahudi'nin öldürüldüğü iddia ediliyor.

    Polonya da Nazi kampı yakınlarında 8 bin cesedin külünün olduğu toplu mezar bulundu #5

    Polonya da Nazi kampı yakınlarında 8 bin cesedin külünün olduğu toplu mezar bulundu #6


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