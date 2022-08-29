Polonya'da uzun kömür kuyrukları oluştu

Ülke halkı, kış öncesi yakıt hazırlığını sürdürüyor. Oluşan kömür kuyrukları objektiflere yansırken, sırada bekleyen bir Polonyalı, yaşadığı zorluğu anlattı.

Avrupa, Rusya kaynaklı doğalgaz kesintilerine sahne olmaya devam ediyor.

Bazı ülkelerde odun sobaları ve talaşlara talep yoğunlaşırken, bazıları da kömüre yöneldi.

Kömür madeninde sıraya girdiler

Polonya'da düzinelerce araba ve kamyon, Lubelski Wegiel Bogdanka kömür madeninde sıraya girdi.

Rueters'ın haberine göre, kış mevsiminde olası kıtlık durumları nedeniyle endişeli olan ev sahipleri, eski dönemleri hatırlatan kuyruklarda ısınma yakıtı stoklamak için günler süren kuyruklar oluşturdu.

"Tuvaletler kuruldu, su akmıyor"

30 kilometre mesafeden gelen 57 yaşındaki Artur adındaki emekli, kendisi ve ailesi için birkaç ton kömür almayı umduğunu söyledi.

Kamyon, çekici ve özel araç kuyruğunda üç gece uyuyan Artur, "Tuvaletler bugün kuruldu, ancak su akmıyor." dedi.

"Daha kötüye dönebileceğimiz aklımın ucundan geçmezdi"

İnsanların arabalarında uyuduğunu söyleyen Artur, "Komünist zamanları hatırlıyorum. Daha da kötü bir şeye dönebileceğimiz aklımın ucundan geçmezdi." diye konuştu.

Polonya'da yıllık kömür üretimi 50 milyon tondan fazla

Polonya, her yıl kendi madenlerinden 50 milyon tonun üzerinde üretim yaparken, çoğu Rusya'dan ithal edilen kömür ise ev halkının temel geçim maddesi olmayı sürdürüyor.

Bu durumun nedeni ise rekabetçi fiyatlar ve Rus kömürünün ev kullanımı için daha uygun bir formda satılması.