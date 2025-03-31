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Polonya'ya ait yolcu uçağı Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı

Polonya'ya ait yolcu uçağı Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu tarafından yapılan açıklamada, Polonya'ya ait yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptığını belirterek, "Arızanın giderilmesi için teknik ekip istendi, onarımı yapıldıktan sonra yolcular Polonya'ya devam edecek." dedi.