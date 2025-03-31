Polonya'ya ait yolcu uçağı Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı

AA
Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, bir son dakika açıklamasında bulundu..
Seyitoğlu, yaptığı açıklamada, İsrail'den dönüş yapan Polonya'ya ait yolcu uçağının, teknik arıza nedeniyle Antalya Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptığını duyurdu.
"ONARIMI YAPILDIKTAN SONRA YOLCULAR POLONYA'YA DEVAM EDECEK"
Mürettebat ile 180 yolcunun uçaktan transfer edilerek bekleme salonuna alındığını ifade eden Seyitoğlu, şöyle konuştu:
Arızanın giderilmesi için teknik ekip istendi, onarımı yapıldıktan sonra yolcular Polonya'ya devam edecek. İniş yaparken sorun olmadı. Teknik arıza ihtimaline karşı sıkıntı yaşamamak için buraya iniş yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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