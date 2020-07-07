Pompeo: TikTok'u yasaklamayı değerlendiriyoruz

Çinli uygulamayı ulusal güvenliğe tehdit olarak değerlendiren Beyaz Saray, bu konuda sert adımlar atmayı planlıyor.

ABD ile Çin arasında ticaret savaşlarıyla başlayan gerilim, bu kez sosyal medya alanına sıçradı.

ABD Dışişleri Mike Pompeo'ya, Fox News ile yaptığı mülakatta Çinli sosyal medya devlerine engelleme getirip getirmeyecekleri soruldu.

Konuyu çok ciddiye aldıklarını belirten Pompeo, aralarında TikTok'un da bulunduğu Çin merkezli sosyal medya platformlarını ABD'de yasaklamayı değerlendirdiklerini söyledi. Pompeo, şöyle konuştu:

ABD'DEN TiKToK'A YASAK SİNYALİ

"İnsanların cep telefonlarındaki Çinli uygulamarla ilgili olarak, ABD'nin bu konuda tam istenileni yapacağını garanti edebilirim. Başkan'ın (Donald Trump) önüne geçmek istemiyorum ama bu konuya bakıyoruz."

Pompeo, verilerin gizliliği konusuna değinerek, Çin Komünist Partisi'nin insanların özel bilgilerini ele geçirdiğini ifade etti. ABD'li bakanın açıklamasıyla ilgili TikTok'tan bir açıklama gelmedi.

"ABD'NİN ULUSAL GÜVENLİĞİNE TEHDİT"

TikTok, ABD'de ulusal güvenliğe tehdit olarak değerlendiriliyor. Söz konusu uygulama ile, Çin Komünist Partisi kontrolündeki istihbaratın insanların bilgilerini ele geçirdiği savunuluyor.

POPÜLARİTESİNİ ARTIRDI

Sosyal medya platformu ise veri merkezlerinin tamamen Çin'in dışında bulunduğunu ve bu verilerin hiçbirinin Çin yasalarına tabi olmadığını söylüyor.

ABD ve diğer batı ülkelerinde son dönemde popülaritesini artıran TikTok, ülke dışında geniş bir kullanıcı ağına ulaşan ilk Çinli sosyal medya uygulaması oldu. Uygulama, 2020 yılının ilk çeyreğinde 315 milyon kez indirildi.

2019 yılında Youtube, Instagram ve WhatsApp’i geride bırakan TikTok, dünyada en çok indirilen uygulama unvanına sahip oldu.