Portekiz ve İspanya'da orman yangını alarmı

Portekiz ve İspanya'da birçok farklı noktada orman yangınları ile mücadele edilirken iki ülkede kırmızı alarm verildi.

Akdeniz havzasında sıcak havanın etkisi ile orman yangınlarındaki artış devam ediyor.

Türkiye'nin de etkilendiği bu yangınlar şu sıralar İspanya ve Portekiz'i cehenneme çeviriyor.

14 farklı noktada yangın

İHA'nın haberine göre Portekiz'in birçok bölgesinde hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasının ardından 14 farklı noktada orman yangını çıktı.

Ülke genelinde 501 araç ve yaklaşık bin 700 itfaiyeciyle alevlere müdahale edildiği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta başkent Lizbon'un kuzeyindeki Ourem Belediyesinde başlayan büyük bir orman yangını, kontrol altına alınmasının ardından şiddetli rüzgâr nedeniyle yeniden alevlendi.

3 ana otoyol kapandı

Yetkililer, Freixianda Mahallesi'nden 300 kişinin tahliye edildiğini aktardı. Yakındaki Leiria Belediyesinde ise alevler evlere sıçradı ve 3 ana otoyolun kapanmasına neden oldu.

Sivil savunma yetkilisi Andre Fernandes, "Karmaşık durumlardan, çok geniş bir alandan bahsediyoruz" diyerek durumun önümüzdeki birkaç gün içinde daha da kötüleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bölge sakini ise yangınlarla mücadele etmek için yeterli sayıda itfaiyeci ve kaynak olmadığını belirterek duruma tepki gösterirken, ülkenin yarısından fazlası en yüksek seviye olan "kırmızı alarm" durumunda.





İspanya da alevlerle boğuşuyor

Komşu İspanya'da ise Extremadura'daki Las Hurdes'te çıkan orman yangınını ve Kastilya Leon bölgesindeki alevleri söndürebilmek için yoğun çaba sarf ediliyor.

17 uçak ve helikopter ile yaklaşık 300 itfaiyeciyle çalışmalar sürdürülürken, şu ana kadar 7 farklı noktadan yaklaşık 400 kişi tahliye edildi.

İspanyol ordusunun acil durum birimi, yangınla mücadele için 100 asker görevlendirdi. Kuzeybatıdaki Ourense’ta hava sıcaklıkların 42 santigrat dereceye ulaşması beklenirken, kırmızı alarm verildi.



