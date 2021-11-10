Portekiz'de işverenlerin mesai saati dışında çalışanlarla iletişim kurması yasaklandı

Portekiz’de hükümet tarafından alınan yeni karara göre, işverenlerin çalışanlarıyla mesai saatleri dışında iletişim kurması yasaklandı.

Portekiz'de görenleri şaşırtan bir kanun devreye sokuldu.

Portekiz Parlamentosu, çalışanlara "daha sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlanması" amacıyla yeni bir iş kanunu çıkardı.

İŞVERENLER, MESAİ SAATLERİ DIŞINDA ÇALIŞANLARINA ULAŞAMAYACAK

Buna göre, işverenler, mesai saatleri dışında çalışanlarıyla irtibata geçmeleri halinde cezai yaptırımla karşılaşabilecek.

Yasalar kapsamında ayrıca, şirketler, pandemiyle birlikte yaygınlaşan uzaktan çalışmanın neden olduğu daha yüksek elektrik ve internet faturaları gibi masrafları karşılamak zorunda kalacak.

"PORTEKİZ'İ DİJİTAL GÖÇEBELERİN MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Portekiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ana Mendes Godinho, pandeminin yeni düzenlemeleri gerektirdiğine dikkat çekerek, "Portekiz'i, dijital göçebelerin ve uzaktan çalışanların yaşamayı seçebilecekleri dünyadaki en iyi yerlerden biri olarak görüyoruz, onları Portekiz'e çekmek istiyoruz." dedi.