Portland'da ırkçılık karşıtlarıyla Trump destekçileri arasında arbede: 1 ölü

Kentte ırkçılık karşıtı göstericilerle ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri arasında arbede çıktığı, bu sırada 1 kişinin silahla vurularak öldüğü bildirildi.

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland'da 3 ayı aşkın süredir protestolarını sürdüren ırkçılık karşıtı göstericiler ile ABD Başkanı Donald Trump’ı desteklemek için yaklaşık 600 araçlık konvoyda bulunanların karşı karşıya gelmesiyle iki grup arasında arbede yaşandı.

ABD'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde 89 kişi gözaltına alındı

Basına yansıyan görsellerde, Trump’ın destekçilerinin araçlarından göstericilere paintball silahı ile ateş ettiği, protestocuların da çeşitli nesneleri fırlatarak karşılık verdiği görüldü.

1 KİŞİ VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Arbede sırasında 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Ölen kişinin aşırı sağ grup Patriot Prayer’in işaretinin bulunduğu bir şapka taktığı öne sürülürken, olayın iki grup arasındaki arbedeyle bağlantısı araştırılıyor.

Polis, olası şüphelilerle ilgili bir açıklama yapmadı.

GEORGE FLOYD SONRASI GÖSTERİLER

George Floyd'un 25 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından Portland'da 29 Mayıs'ta başlayan gösteriler halen devam ediyor.

Portland’da 25 Ağustos’ta yaklaşık 200 protestocudan oluşan bir grup gece saatlerinde kentteki polis merkezine yürümüştü.

Caddeki bir çöp konteynırını ateşe veren göstericiler, bina etrafında tedbir alan polislere taş, şişe ve benzeri nesneler fırlatmıştı.