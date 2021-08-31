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    Prens Charles’ın vakfına usulsüzlük soruşturması

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles, usulsüzlük soruşturmasıyla gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 08:37
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    Prens Charles’ın vakfına usulsüzlük soruşturması

    İngiltere’de Veliaht Prens Charles’ın (72) bağışlarla hayır işleri yapan vakfının adı, usulsüzlük skandalına karıştı.

    İddiaya göre, iki aracı kişi, vakıf adına zengin bağışçılara 100 bin sterlin karşılığında prensle yemek yemeyi ve malikânesinde kalmayı vadetti.

    YÜZDE 25 KOMİSYON

    Aracıların ödemelerin yüzde 25’ini ceplerine attıkları ortaya çıkınca vakıf hakkında usulsüzlük soruşturması başlatıldı.

    Konuyla ilgili Kraliyet Ailesi’nden herhangi bir değerlendirme gelmedi.

    Prens Charles’ın vakfına usulsüzlük soruşturması #1

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