Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin kızları dünyaya geldi

Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle çiftinin Lilibet "Lili" Diana adını verdikleri kızları, ABD'de dünyaya geldi.

Mayıs 2019'da doğan oğulları Archie Mountbatten-Windsor'un ardından Harry-Meghan çiftinin ikinci çocukları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doğdu.

İngiliz tahtının sekizinci varisi olan Lilibet "Lili" Diana'nın fotoğrafı paylaşılmazken, Kraliyet Ailesi'nden de doğumla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

2020'DE KRALİYET GÖREVLERİNDEN ÇEKİLMİŞLERDİ

Harry ve Meghan, Ocak 2020’de Kraliyet görevlerinden çekilerek, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için Güney Kaliforniya’ya taşınmıştı.

''BEBEĞİMİN PRENS YA DA PRENSES OLMASINI İSTEMEDİLER''

Mart ayında Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan röportajda, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." ifadesini kullanmıştı.

Prens Harry ise babasının kendilerine mali desteği kestiğini ve telefonlarına çıkmadığını söylemişti.